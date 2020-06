Mamma tartaruga ci riprova: nuovo tentativo di nidificazione a Cala del Cefalo

Send an email

Nuovo tentativo di nidificazione sulle coste del Cilento da parte di una caretta caretta. La tartaruga marina, verosimilmente la stessa che già ieri era approdata sulle spiagge di Marina di Camerota, è tornata a Cala del Cefalo, ha risalito la costa e poi è tornata in mare senza deporre le uova. Una volta individuate le tracce sulla sabbia (nella foto di Salvatore Dentale) sono stati allertati gli esperti. Come ieri, anche questa volta, non è stata accertata la deposizione.

La tartaruga ci riproverà ed è per questo che l’Enpa ha invitato a fare attenzione qualora sulle spiagge fossero presenti tracce di tartaruga. In questo caso è sempre necessario allertare le autorità competenti.

Nel Cilento è già stato registrato un nido di caretta caretta sulla spiaggia di Ascea, in località Scogliera.