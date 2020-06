Ecco il progetto discovering Paestum

Presentato questo pomeriggio – venerdì 19 giugno – presso il Museo Archeologico di Paestum il progetto ‘DISCOVERING PAESTUM’. Capaccio Paestum si dota così di un’immagine visiva coordinata che sarà utilizzata per tutti gli strumenti promozionali che verranno posti in essere. Già pronti gadget e brochure; presto anche un sito Internet e altri materiali per presentare le splendide bellezze della Città.

Pronta per l’inaugurazione – a partire da domenica 21 giugno – anche la rete comunale degli Info Point turistici. Realizzati in collaborazione con Associazione turistica Cilentomania, Forum comunale dei Giovani e altre realtà sociali del territorio, i punti informativi saranno integrati con quelli presenti ad Agropoli e Castellabate. A Capaccio Paestum gli Info Point comunali saranno in numero di sette, localizzati in altrettanti punti nevralgici del territorio: Capaccio Capoluogo; S.S. 18 AgriPaestum; S.S. 18 AciPaestum; stazione ferroviaria di Paestum; piazzale Chiesa a Licinella; area archeologica di Paestum; Torre di Mare.

“Il progetto ‘DISCOVERING PAESTUM’ – commenta il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri – è il segnale di quanto questa Amministrazione stia investendo sul turismo, settore strategico per l’intero territorio. Dotiamo la nostra offerta di un’immagine riconoscibile, valida anche per il futuro, utile alle iniziative di promozione. Un pensiero particolare lo rivolgo però alle persone che da domenica prossima saranno impegnate negli Info Point: a loro dico che dovranno essere il volto sorridente non solo di un territorio ricco di risorse turistiche, ma anche di una Comunità accogliente”.

Oltre al sindaco Alfieri, hanno partecipato alla presentazione del progetto ‘DISCOVERING PAESTUM’ il consigliere comunale con delega al Turismo Antonio Scariati, il presidente dell’associazione Cilentomania Orlando Di Scola e il direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia Gabriel Zuchtriegel.