Dormire in un faro: un’esperienza da provare almeno una volta nella vita

Dormire in un faro è una di quelle esperienze che piacerebbe fare più o meno a tutti ma che in pochi hanno realizzato. Eppure in Italia è possibile farlo. Il sogno di molti, infatti, è quello di dormire in un faro e al Giglio è possibile farlo. Ci sono alcuni fari italiani che, a seguito di un progetto di riqualificazione promosso dall’Agenzia del Demanio, si sono trasformati in vere e proprie strutture ricettive, alberghi a 5 stelle all’interno dei quali è possibile vivere una vacanza unica nel suo genere.

Il Faro di Punta Fenaio

Il primo faro che vi consigliamo è il Faro di Punta Fenaio. È a picco sul mare, è immerso nella natura selvaggia e dalle sue meravigliose terrazze private offre un panorama davvero unico: il faro di Punta Fenaio è un piccolo gioiellino che si trova in Toscana, sull’isola del Giglio. Situato nella parte settentrionale dell’isola, questo faro di fine ‘800, è oggi un magnifico resort con camere e suite dotate di ogni comfort e curate nei piccoli dettagli, i cui nomi si lasciano ispirare dal vento e dalle stelle. Esiste un posto più romantico? È la location ideale per una vacanza a due.

Capofaro Locanda & Malvasia

Da una parte i vigneti di Malvasia, il tipico vino dolce siciliano prodotto sull’isola, dall’altra il meraviglioso mare eoliano: è questa la vista che si può ammirare da Capofaro, un luogo suggestivo nato dal restauro di un vecchio faro dell’Ottocento. Situato in Sicilia, a Salina, una tra le più autentiche isole delle Eolie, il faro dispone di 6 stanze esclusive, create in quegli spazi che una volta costituivano l’alloggio del guardiano. È un’oasi di pace dove concedersi rilassanti passeggiate tra le vigne, provare la cucina a “Chilometro corto” dello chef Ludovico De Vivo o, semplicemente, godere (in religioso silenzio) del panorama mozzafiato da una delle terrazze.

Faro di Capo Spartivento

Circondato da pini e ginepri, il faro di Capo Spartivento, un’imponente struttura, oggi trasformata in un hotel 5 stelle, che domina l’area marina protetta a due passi da Cala Cipolla, una delle più belle spiagge di Chia, nella parte sud-occidentale della Sardegna. Il faro dispone di 4 suite e due mini appartamenti, tutti dotati di letto matrimoniale, bagno privato, frigobar, TV LCD, connessione internet, cassaforte e aria condizionata.

In Europa

Nella periferia della pittoresca Port-Louis si trova un bellissimo faro, perfetto per una vacanza incredibile e lussuosa in famiglia o con gli amici. Grazie ai suoi 25m di altezza, potrai godere di una vista mozzafiato sulla costa, sull’isola di Groiz e sulla baia di Lorient. La vecchia casa del guardiano può ospitare sino a 6 persone, grazie alle due camere da letto al primo piano e al divano letto nel soggiorno (con veranda) al piano terra. Harligen si affaccia nel Mare di Wadden, caratterizzato da una serie di isole che a malapena si intravedono dalla terraferma. Riuscirai ad ammirarle in tutto il loro splendore dal faro di Harlingen, ora hotel esclusivo ideale per una fuga romantica o un viaggio di nozze originale.