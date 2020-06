Paura sul Monte Stella, escursionista ferito dopo volo di sei metri

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è stato allertato nel pomeriggio di oggi per un intervento presso il Monte Stella. Si trattava di un rocciatore trentenne originario della Calabria caduto per circa 6 metri per cause ancora in corso di accertamento. Immediato l’allarme al 118 Salerno che ha allertato anche il corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Le squadre terrestri del CNSAS sono subito partite. Il ragazzo è stato raggiunto poco dopo.

Verificate le sue condizioni, è stato imbarellato e condotto fino all’ambulanza per essere trasportato in ospedale. Le operazioni sono state effettuate insieme all’equipaggio del 118