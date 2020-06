Dilettanti: come si ridisegna la geografia del calcio campano per la prossima stagione

Dopo le decisioni da parte di Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale si è assestato il rebus riguardante le squadre che prenderanno parte ai prossimi campionati. Restano ancora vacanti alcune caselle inerenti alla Serie D, aspettando ricorsi e mancate iscrizioni dei vari club. Sembrano al momento definito, però, buona parte degli organici dei tornei al via nella prossima stagione.

Dilettanti, ecco le squadre al via nella prossima stagione

Serie D

Due le squadre cilentane presenti. Oltre alla Gelbison, al suo decimo anno consecutivo, spazio anche alla neo-promossa Polisportiva Santa Maria, società solida che si affaccia con ambizioni per la prima volta in quarta serie.. L’altra salernitana al via è, invece, la Nocerina. Tra le campane completano il roster il Gladiator, unica casertana, affiancata da 6 napoletane. Giugliano, Sorrento, Nola, Portici sono state raggiunte dall’Afragolese, mentre il Savioia spera nel ripescaggio in Serie C. Altra squadra che spera di acciuffare la quarta serie tramite ripescaggio, visto i posti ancora vacanti, è la Puteolana.

Eccellenza

Tre le squadre del nostro territorio presenti. Al momento sicure di partecipare al massimo torneo regionale per dilettanti sono Agropoli e Virtus Cilento. Con un piede e mezzo in Eccellenza, invece, la Calpazio, alla quale manca solo l’ufficialità, attesa venerdi prossimo. Queste tre squadre si aggiungono al pacchetto delle otto salernitane presenti già lo scorso anno. Le cilentane si aggiungono, cosi, a Costa D’Amalfi, Castel San Giorgio, Buccino Volcei, Scafatese, Faiano, Angri, Battipagliese e Alfaterna. A queste 11 veranno aggiunte, per completare il girone C altre 3 squadre delle 31 rimanenti. Grossa possibilità di vedere team napoletani, 19 al momento, ed irpini, 7, più difficile, invece l’intreccio con le casertane, 5. Ecco quali saranno le società che potrebbero essere inserite nel gruppo con le cilentane.

Provincia di Avellino: San Tommaso , Vis Ariano Accadia, Audax Cervinara, Grotta, Virtus Avellino, Lioni, Lions Mons Militum.

Provincia di Caserta: Albanova, Mondragone, Marcianise, Real Aversa, Maddalonese.

Napoli: Puteolana 1902, Frattese, Pomigliano, Casoria, Afro Napoli United, Sibilla Flegrea, Virtus Volla, San Giorgio, Mariglianese, Real Poggiomarino, Gragnano, Barano, Real Forio, Palmese, Vico Equense, Sant’Agnello, Ischia, Pianura , Saviano.