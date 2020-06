Dalla Regione Campania voucher formativi. Pubblicato il primo elenco

E’ stato pubblicato sul BURC il primo elenco di istanze ammissibili relative all’avviso “Io ho un Sogno”, destinato a tutte le donne della Regione con una età compresa tra i 18 ed i 50 anni, occupate e non occupate.

“L’avviso – ricorda l’assessore alla Formazione e alle Pari opportunità Chiara Marciani – ha come obiettivo principale l’innalzamento delle competenze e delle conoscenze, soprattutto nel settore delle professioni STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), che offrono tante opportunità occupazionali ma che ancora risentono di stereotipi volti a scoraggiare la partecipazione delle donne”.

Grazie a questo avviso centinaia di donne della Campania potranno partecipare ad un corso di formazione o di specializzazione o master. Operatrice socio sanitaria, truccatrice dello spettacolo o analista programmatrice sono alcune delle qualifiche scelte dalle partecipanti. Per quanto riguarda i master è prevista, tra le tante, la specializzazione per infermiera in area pediatrica o neonatale, in tourist management, in didattica ed innovazione tecnologica o ancora in bisogni educativi speciali.

“L’auspicio è di offrire opportunità di formazione e di occupazione alle donne della nostra Regione, specie in un momento cosi delicato”, conclude l’assessore Marciani.