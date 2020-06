Centralini telefonici: il successo della tecnologia open source

La tecnologia open source si apre ai centralini, permettendo alle aziende di dotarsi di un sistema di comunicazione avanzato e dalle caratteristiche innovative.

Complice di questo successo il software open source Asterisk, che, in virtù del suo modello di sviluppo, apre le porte a una molteplicità di personalizzazioni. Si tratta di un software di telefonia distribuito in tutto il mondo gratuitamente, che può essere installato facilmente su un qualsiasi sistema operativo.

Il centralino telefonico Asterisk gode, infatti, di una tecnologia in grado di connettere i classici sistemi organizzativi con i nuovi ritrovati dell’informatica, consentendo l’integrazione del CRM vTiger alle più comuni funzioni richieste a un centralino.

Centralino Asterisk: hardware e software

Per il suo funzionamento, il software Asterisk necessita di un hardware la cui potenza è strettamente dipendente dall’ampiezza della rete. Tuttavia, oggi Asterisk può essere installato anche su una macchina virtuale o su un iCloud, senza contare che uno degli assetti più utilizzati è quello che si avvale dell’utilizzo di un Rasberry, un computer potente e di dimensioni molto ridotte, che permette un’installazione veloce e dal risultato funzionale.

La particolarità di Raspberry è quella di consentire l’installazione del software gratuito di Asterisk su un host il cui costo si aggira attorno ai 70 euro. Asterisk sfrutta infatti una tecnologia che negli anni, al variare dei dispositivi, ha permesso alle aziende di abbattere i costi dei classici centralini, passando dagli oltre 1000 euro richiesti per ogni interno, a preventivi decisamente più contenuti.

Ai costi bassi dell’hardware, il centralino Asterisk può affiancare un ulteriore risparmio. Oltre a consentire il collegamento dei classici telefoni da scrivania, permette infatti agli utilizzatori di avvalersi di telefoni software gratuiti, da installare sul computer o da impiegare comodamente tramite smartphone.

Spazio quindi ai GSMBox, ai cordless DECT o Wi-Fi e ai softphone su pc o dispositivi mobili: una semplificazione che permette alle aziende di abbattere i costi o di usufruire, all’occorrenza, anche di tecnologie smart.

Asterisk: installazione e supporto

Sono diverse le realtà operative nel campo delle installazioni, della telefonia e dell’informatica, che oggi vedono nei centralini Asterisk un prodotto da integrare ai loro servizi. L’offerta consente, infatti, di proporre alla clientela un sistema vantaggioso, a basso costo, che può essere installato in poche ore e che permette di ottenere buoni margini di guadagno.

Il tecnico installatore, ad esempio, può trarre profitto dalla vendita della parte hardware, quindi dai telefoni o dalle prese di rete, oppure dall’erogazione del servizio vero e proprio, come il posizionamento e la logistica degli apparecchi o un eventuale cablaggio della rete.

L’installazione è molto semplice e può essere supportata da un video corso dettagliato disponibile online: un tutorial di carattere formativo, che illustra sia la parte hardware sia la parte software a cura di Magneptor. Si tratta di una piattaforma che offre video corsi e approfondimenti sulle risorse informatiche utili a potenziare e ottimizzare l’attività di numerosi professionisti e aziende.

Le potenzialità di un centralino Asterisk

Per quanto riguarda invece la personalizzazione, le possibilità offerte dal centralino Asterisk consentono alle aziende di supportare tutti quei processi di marketing legati alla lead generation.

Alle funzionalità di base di chiamate e voicemail, Asterisk permette, infatti, di accostare tutte quelle piccole o grandi funzioni che possono supportare la gestione delle chiamate, come una classica divisione fra orari di apertura e chiusura, un ID caller per identificare e filtrare le telefonate in ingresso o un IVR a più livelli per smistare i contatti in base ai servizi.

Il PBX Asterisk può integrarsi efficacemente con i software CRM utilizzati dalle aziende per la gestione dei contatti. Un classico CRM consente, infatti, di monitorare i profili e accedere a una serie di servizi per la profilazione del cliente; tuttavia, se coordinato a un centralino

Asterisk può velocizzare e automatizzare molti processi, permettendo di salvare le conversazioni, di visualizzare una scheda sull’anagrafica del cliente e di avere a disposizione lo storico delle operazioni effettuate su ogni numero. Una semplificazione che aiuta le aziende a gestire ogni contatto, così da potenziare tutti i servizi di assistenza.