Caretta caretta tenta nidificazione a Cala del Cafalo

Le tracce di una tartaruga caretta caretta sono state avvistate sulla spiaggia di Cala del Cefalo, a Marina di Camerota. L’animale è giunto probabilmente durante la notte con l’intenzione di nidificare, ma ha poi ripreso il largo.

I successivi accertamenti da parte degli esperti, allertati dalla guardia costiera, hanno permesso di confermare che la caretta caretta ha risalito la spiaggia fino a raggiungere la duna, ma non ha poi deposto le uova. Probabile faccia altri tentativi questa notte.

Pertanto l’invito è a prestare massima attenzione nella mattinata di domani lungo il litorale di Camerota e dei centri limitrofi. Qualora si avvistino tracce sulla sabbia è necessario allertare le autorità.

Un’altra tartaruga è stata vista a Palinuro questo pomeriggio, presso la Baia del Buondormire. Ad immortalarla Antonella Paolino.

In questo caso, però, non si tratta di una caretta caretta bensì di una Trachemys, ovvero una tartaruga d’acqua dolce, di quelle che si trovano anche in commercio. Probabile sia stata abbandonata.