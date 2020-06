Send an email

Agropoli, comune fissa le regole per tutelare l’area di Trentova-Tresino

AGROPOLI. Un vademecum per l’accesso all’area di Trentova – Tresino. Ad approvarlo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola al fine di salvaguardare un’area dal valore inestimabile ricadente nel territorio del Parco.

L’accesso sarà consentito secondo un calendario e orari stabiliti dal Comune. Per i non residenti sarà necessario pagare un ticket.

Per i bimbi al di sotto dei 14 anni sarà necessario la presenza di un adulto.

“Il pubblico dovrà tenere un comportamento sempre improntato al rispetto verso le persone e l’ambiente”, fanno sapere da palazzo di città. E’ quindi fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali circostanti. E’ vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualcosa, scuoterli, inciderli o danneggiarli in qualunque modo.

Tra i divieti quelli di tenere comportamenti non conformi ad ordine pubblico e buon costume; di catturare, molestare o cacciare animali. Area off limits ai venditori ambulanti. Sarà vietato anche accendere fuochi. Le sanzioni sono affidate alla polizia locale con sanzioni fino a 500 euro.