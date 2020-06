Agropoli, cittadino positivo a test rapido: è negativo al tampone

Send an email

AGROPOLI. Possono tirare un sospiro di sollievo le comunità di Agropoli dei comuni limitrofi. I tamponi eseguiti negli ultimi giorni su soggetti risultati positivi ai test rapidi sono tutti negativi. Una buona notizia considerato che la scorsa settimana era scattato l’allarme per il rischio contagio di un cittadino agropolese.

Quest’ultimo era stato sottoposto a screening sierologico da parte della ditta per cui lavora, risultando positivo. Così erano scattati l’isolamento e il tampone.

Dal dipartimento di prevenzione dell’Asl avevano invitato alla calma considerato che i test rapidi sono tutt’altro che affidabili. Un dato confermato dall’esito del test naso-faringeo che ha escluso il contagio. Negativi anche tutti gli altri pazienti di Agropoli e dei comuni limitrofi risultati positivi ai test rapidi.

Ma le buone notizie non finiscono qui: si avvia alla guarigione anche l’ultimo cittadino del comprensorio cilentano colpito dal covid-19. E’ un uomo originario di Cava dei Tirreni ma residente ad Agropoli con la compagna. Il primo tampone è negativo; si attende quello di conferma. Anche la donna era stata contagiata ma era poi risultata guarita pur restando in isolamento in quanto convivente di una persona affetta dal virus.