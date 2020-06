Vibonati: volontari in azione per la pulizia del territorio

Se non ami tu per primo non sarà mai amato questo è ciò che ha spinto la squadra di “Vibonati terra d’amare “ capitanata da Carmelo Fittipaldi ad organizzare la prima di una lunga serie di giornate. Giornate dedicate alla cura del territorio e del centro storico vibonatese in particolare. L’amore che si concretizza in azioni, in bellezza e socialità. Un sogno che ha coinvolto la collettività e ha spinto alla cooperazione fascie d’età diverse, attività commerciali e singoli cittadini.

Ognuno ha messo in campo mezzi propri e capacità singole per una giornata all’insegna del volontariato civico e alla rivalutazione di un bene comune . L’intento è quello di far rivivere un borgo antico, di gustarne gli scorci , di sentirne i suoni e perché anche il silenzio creando un’atmosfera magica senza sconvolgerne la naturalezza.

I volontari, tanti come non mai, abbelliranno con piante e fiori l’intero borgo provvedendo in primo luogo alla pulizia degli spazi pubblici . Lo spirito volitivo dei singoli che riesce a fare e far sentire comunità .

I tanti volontari si riuniranno domenica mattina nel luogo simbolo di Vibonati “U Ponti” , comunemente e affettuosamente chiamato così per le sue arcate storiche. Luogo caro e punto di incontro per tutti i vibonatesi e non . Il parroco del capoluogo, Don Martino Romano benedirà l’operato e il progetto e poi i tanti armati di buona volontà, forza, determinazione e tutto il necessario per la pulizia del territorio percorreranno le vie del paese rendendo domenica la giornata simbolo della rinascita .

Il comune e l’amministrazione comunale hanno concesso il patrocinio morale alle iniziative che si svolgeranno sotto lo slogan di “Vibonati terra d’amare”.

Una comunità si distingue per il bene ed il rispetto che ha verso il luogo in cui vive e l’esempio che si può lasciare alla generazioni future sono le azioni concrete. Vive ed amare il proprio paese è e deve essere anche difendere e curare ciò che è un bene comune pertanto domenica mattina tutti a “U Ponti” Vibonati c’è nel cuore dei vibonatesi e in tutti coloro che vorranno contribuire alla realizzazione di un sogno.