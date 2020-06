Sessa Cilento: presunte irregolarità su affidamento incarico, assolto vicesindaco

SESSA CILENTO. Il GUP di Vallo della Lucania ha disposto il non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” relativamente al procedimento che aveva interessato il vice sindaco Gabriele Falcione. In seguito ad un esposto presentato nel 2017 dall’allora assessore Aniello Elia – che contestualmente lasciava la maggioranza per andare a collocarsi tra le fila dell’opposizione – furono anche disposte perquisizioni domiciliari nei confronti di Falcione (leggi qui).

La vicenda riguardava l’affidamento di un incarico professionale. Oggi la sentenza emessa dal GUP: il fatto non sussiste.

“Il sindaco e l’Amministrazione, tuttavia, non avevano mai dubitato del rigore morale del vice sindaco”, si legge in una nota. Il primo cittadino Giovanni Chirico esprime “soddisfazione per un epilogo della vicenda che non poteva essere diverso”.