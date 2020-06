Celle di Bulgheria, tutti a mare! Al via il progetto “Un’estate d’a…mare”

Il Comune di Celle di Bulgheria, retto dal primo cittadino Gino Marotta in accordo con il Piano di Zona Ambito S/9, promuove il progetto “Un’estate d’a…mare”.

Esso è mirato a dare la possibilità a ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni (nati dal 01-01-03 al 31-12-03) di poter godere delle bellezze dei litorali cilentani.

Per tutto il mese di luglio dal lunedì al venerdì, con tre corse giornaliere, ad un gruppo massimo di 25 ragazze/ragazzi, al fine di rispettare le disposizioni di sicurezza a bordo degli autobus, sarà assicurato il trasporto e la permanenza in uno stabilimento con spiaggia attrezzata a Marina di Camerota.

Il sindaco Marotta ha così commentato: “In un momento così particolare, dove è richiesto il ‘distanziamento sociale’, pur osservando le dovute misure di sicurezza, l’Amministrazione Comunale vuole porre l’attenzione sull’idea di ‘ri-fare gruppo’ al fine di dare la possibilità agli adolescenti di misurarsi con i loro coetanei e ri-costruire i loro spazi di socializzazione”.

“Il programma dettagliato ed il modulo di partecipazione, – conclude Marotta – sono in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune sito in via Canonico De Luca 155, oppure scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente. La richiesta di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del 24 giugno 2020”.