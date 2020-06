Alta Velocità: troppe fermate nel Cilento, insorgono 45 associazioni

Alta velocità e polemiche. 45 associazioni tra enti, accademie, consorzi, pro loco, onlus, associazioni hanno indirizzato una missiva ai vertici del Ministero dei Trasporti ed a Trenitalia.

Oggetto della lettera è l’eccessivo inserimento di fermate sui treni Alta Velocità nel territorio del Cilento ed in quello lucano.

Queste “non solo diminuiscono l’appetibilità dei collegamenti, visto che si aumentano i tempi di percorrenza e lo stress dovuto alle fermate, ma riducono notevolmente i posti a disposizione dell’ utenza Calabrese già fortemente penalizzata di suo”, fanno sapere i promotori dell’iniziativa.

Nello specifico i firmatari della lettera evidenziano come siano state previste nella seconda coppia di Frecciarossa Torino – Reggio Calabria ben tre fermate nella zona del Cilento, di cui due molto vicine tra di loro (Vallo della Lucania e Agropoli Castellabate, a poco più di dieci minuti di distanza).

A queste si sono aggiunte lo scorso sabato anche quelle di Pisciotta – Palinuro e di Capaccio – Roccadaspide per il Frecciargento. E non solo: sono state richieste anche le fermate alta velocità a Battipaglia, Paestum e Centola-Palinuro-Marina di Camerota.

La situazione per le associazioni calabresi è ancora più grave alla luce della scelta di assegnare per il periodo estivo una fermata del Frecciargento (classificato come Frecciarossa) Sibari-Bolzano e viceversa presso la stazione di Maratea.

Più fermate alta velocità equivarrebbe ad un disagio per l’utenza calabrese:

“Qualora ciò venisse confermato di tratterebbe di un vero e proprio torto nei confronti di tutti i cittadini Calabresi visto che la Regione Calabria ha dovuto stanziare per l’attivazione del servizio € 1. 450 000 + Iva. Trenitalia infatti riteneva che non ci fossero i numeri per sostenere un servizio a mercato”.

Alla luce di ciò:

“Appare alquanto paradossale, per non dire ingiusto, che un treno finanziato con i soldi dei calabresi tralasci importanti e popolose zone della regione ma si fermi dopo pochi minuti dall’ultima fermata in una stazione che non solo non ha le caratteristiche infrastrutturali che non può contare neanche su un’utenza elevata.

Ciò è testimoniato dal fatto che gli Intercity fermano alternativamente o a Praja-Ajeta-Tortora o a Maratea.

Anche se la Regione Basilicata volesse contribuire economicamente a sostenere il servizio alta velocità tale scelta si rivelerebbe penalizzante per l’utenza calabrese visto che questo treno serve zone disagiate come che non hanno altri collegamenti come la sibaritide”.