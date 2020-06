Voli aziendali: tutti i vantaggi di noleggiare un jet privato

L’organizzazione dei viaggi di lavoro rappresenta una fase importante dell’attività di diverse imprese e di molti professionisti. Questi spostamenti, soprattutto quando le destinazioni sono distanti, possono portare a una perdita della risorsa più importante: il tempo.

Spesso, infatti, quando bisogna affrontare dei viaggi di lavoro si devono mettere in conto code, ritardi, scali, senza dimenticare la difficoltà di scegliere gli orari di partenza e arrivo a destinazione. Per evitare ciò, sempre più imprese hanno deciso di organizzare i loro voli aziendali noleggiando un jet privato. Si tratta di un’opzione che, infatti, permette di usufruire di diversi vantaggi.





Noleggiare un jet privato per ottimizzare il tempo

Con i normali voli commerciali, talvolta, risulta difficile trovare un volo che parta e arrivi all’orario desiderato, mentre con un jet privato questo problema non sussiste. Infatti, per quanto riguarda le date e gli orari di decollo, il noleggio di un business jet garantisce un impareggiabile livello di flessibilità.

Un altro problema che devono affrontare i viaggiatori che si spostano con i tradizionali voli di linea è rappresentato dall’eccessiva quantità di tempo che si trascorre negli aeroporti, soprattutto quando questi sono affollati.

Le attese in fase di check-in, le lunghe code ai controlli di sicurezza possono infatti sottrarre tempo prezioso, esattamente come il ritiro dei bagagli quando si arriva a destinazione. Con i voli aziendali su jet privato queste operazioni sono più rapide. Tutto questo si traduce in un enorme e impagabile vantaggio, ovvero l’ottimizzazione del tempo.





Basta mettere a confronto le tempistiche medie delle varie fasi del viaggio per capire quale può essere la soluzione migliore. Innanzitutto, quando si parte con un volo commerciale bisogna presentarsi in aeroporto con un paio d’ore di anticipo, mentre con un volo aziendale privato bastano trenta minuti.



Nei voli di linea le fasi di check-in, inoltre, controlli di sicurezza e imbarco durano in media un’ora e mezza, mentre nei voli aziendali privati il tutto si riduce ad una decina di minuti. Vanno poi considerati i tempi di attesa dal momento in cui si chiude il portellone al momento del decollo, che si riducono da venti a cinque minuti.



All’arrivo a destinazione, lo sbarco da un volo commerciale e il ritiro dei bagagli portano via in media quasi un’ora, mentre con il jet privato sono sufficienti cinque minuti. Si risparmia tempo anche in fase di controllo del passaporto: se per i viaggi commerciali servono circa tre quarti d’ora, con i voli aziendali privati le tempistiche sono dimezzate. Infine, è bene ricordare che sulle corte distanze i tempi di volo sono gli stessi, mentre per i viaggi più lunghi gli aerei privati si dimostrano più veloci nel raggiungere la destinazione.





Gli altri vantaggi dei voli aziendali privati

Bisogna considerare altresì la privacy, perché un volo aziendale su jet privato consente di viaggiare nel massimo della riservatezza. In questo modo, anche le ore di viaggio possono essere sfruttate nella maniera migliore. Grazie alla tranquillità all’interno dell’aereo privato sarà possibile anche lavorare, senza sottrarre all’operatività quotidiana tutto quel tempo che verrebbe meno con un normale volo di linea.

Anche la qualità del viaggio stesso è diversa: chi si sposta a bordo di un jet privato può godere di elevati standard in termini di comodità, a partire da un terminal VIP dedicato.

Con un volo privato, quindi, si potranno sfruttare vantaggi importanti, che permetteranno alle aziende di ottenere riscontri importanti tanto dal punto di vista della produttività che del ritorno d’immagine.