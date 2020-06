VIDEO | Alla scoperta del Ci-Lento in Piaggio Bravo: prima tappa Montagna Mandia

Si chiama “Ci-Lento in Piaggio Bravo” ed è il progetto messo su da Antonio Ferolla, fotografo e videomaker cilentano che da alcuni anni sta portando avanti iniziative tese a preservare la memoria storica del territorio, le sue tradizioni e riscoprirne i luoghi più suggestivi.

Dopo un ciclo di interviste agli anziani cilentani, memoria storica di una comunità rurale, questa volta Antonio Ferolla ha deciso di “mettersi in viaggio” proprio per scoprire i piccoli centri del Cilento a bordo di un Piaggio Bravo acquistato e rimesso a nuovo per lo scopo.

La prima tappa ripresa e riassunta in un video, è da Santa Barbara di Ceraso a Mandia di Ascea.

“Un tratto molto breve ma intenso”, dice il fotografo cilentano che in Ci-Lento in Piaggio Bravo non ha individuato solo il nome del progetto ma un vero e proprio messaggio da lanciare a tutti.

“Ho acquistato un Piaggio Bravo e ho deciso di lanciare il mio progetto

Ci-Lento in Piaggio Bravo un giro nei paesi cilentani con un motorino degli anni 70 per valorizzare il territorio e mostrare l’ospitalità e l’affetto delle persone. Un progetto che sognavo da tempo e nella quarantena ho ultimato il tutto”, spiega Antonio Ferolla. Noi vi mostriamo la sua prima tappa.