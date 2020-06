Torna Cilento Destination: sarà dedicato al turismo all’aria aperta

Send an email

Nella giornata di ieri ViviCilento, CAI e La Via Silente hanno firmato il protocollo d’intesa che sancisce l’unione di intenti e mezzi per la realizzazione della seconda edizione di Cilento Destination, l’educational che garantirà a figure professionali in ambito turistico, giornalistico e social, di scoprire il territorio del PNCVA, i suoi paesaggi e le sue risorse naturalistiche.

Quest’anno il tema sarà quello del turismo all’aria aperta, di sport ed esperienze che si possono vivere interamente in una della aree protette più grandi ed diversificate d’Italia.

La partecipazione del CAI e de La Via Silente, insieme a ViviCilento, ideatore del progetto CilentoDestination, rappresenterà un plus importantissimo.

“Il territorio del nostro Parco offre numerose opportunità e propone esperienze uniche che, attraverso le competenze e le azioni degli organizzatori, verranno messe a disposizione dei partecipanti all’educational e di tutte le persone che seguiranno l’evento attraverso i canali social”, fanno sapere i promotori dell’iniziativa.