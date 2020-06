Santa Marina-Policastro: ecco aree di sosta e tariffe

SANTA MARINA. Entreranno in vigore il prossimo 19 giugno le aree di sosta a pagamento previste dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Fortunato. L’Ente ha disciplinato le aree di sosta, gli orari e i ticket. Le disposizioni non hanno mancato di creare anche qualche polemica per degli aumenti rispetto al passato.

Nello specifico l’Ente ha previsto il disco orario in vigore nelle seguenti zone: via Duomo e P.zza Duomo dalle ore 8.00 alle ore 23.00, restanti zone dalle ore 8:00 alle ore 20.00; la sosta a pagamento e la relativa durata giornaliera sarà regolamentata con ordinanza Sindacale nell’ambito dell’arco orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 24.00.

Queste le tariffe:

a) € 1,00 per un’ora o frazione di ora;

b) € 5,00 per parcheggio giornaliero;

c) € 20,00 per abbonamento stagionale dei cittadini nati e/o residenti nel Comune di Santa

Marina;

d) € 20,00 per abbonamento stagionale iscritti all’ A.I.R.E. del Comune di Santa Marina

e) € 50,00 per abbonamento stagionale dei proprietari di abitazioni site nel territorio

Comunale, dei pendolari che lavorano nel territorio Comunale e degli intestatari di

concessione posto ormeggio nel Porto di Policastro;

f) € 20,00 per abbonamenti settimanali.

Infine su richiesta dei sindaci dei comuni confinanti potrà essere previsto un ulteriore abbonamento stagionale dal costo di 50 euro per residenti o proprietari di abitazioni poste al confine con Santa Marina.

Le somme dovute al comune per il parcheggio orario saranno riscosse attraverso il sistema del “gratta e sosta” o dei parcometri; gli abbonamenti sono validi per una sola auto; i ticket parcheggio “gratta e sosta” saranno distribuiti per la vendita, previo pagamento anticipato, a tutti gli esercenti di commercio, cooperative sociali e associazioni no profit che ne facciano richiesta, nonché dagli agenti contabili individuati e/o da individuarsi con propria deliberazione.



Agli esercenti di commercio, cooperative sociali e associazioni no profit, che si faranno carico della distribuzione dei ticket parcheggio sarà riconosciuto il compenso del 5% sui ticket acquistati.

Le aree di sosta a pagamento saranno in vigore fino al prossimo 30 settembre.