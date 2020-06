Roccadaspide: restyling per la segnaletica. Arrivano anche le strisce rosa

Ok al restyling della segnaletica stradale a Roccadaspide. Come già accennato nell’intervista rilasciata ad InfoCilento dal vicesindaco Girolano Auricchio e dal sindaco Gabriele Iuliano, l’Ente ha programmato diversi interventi sulla viabilità, in parte compromessa anche per i numerosi scavi effettuati per garantire ulteriori servizi. Tra giovedì e venerdì sono stati completati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in gran parte della città.

Realizzate anche le nuove aree di sosta. In centro previsti stalli per il parcheggio con disco orario (fino ad un’ora). Ma non solo. Ci sono anche spazi creati per le mamme che avranno aree riservate in zone dove sono presenti servizi di utilità. Essi sono contrassegnati dalle strisce rosa ad uso di donne incinte o mamme con bambini piccoli che quindi avrebbero maggiori difficoltà a fare lunghe camminate per raggiungere uffici o attività. Va detto che l’occupazione di tali stalli da parte di coloro che non hanno diritto non determina alcuna sanzione. Lasciare libero il parcheggio rosa è dunque solo un «gesto di cortesia».

Intanto sono quasi terminati i lavori iniziati lo scorso dicembre per la sistemazione e messa in sicurezza delle strade cittadine.