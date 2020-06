Oroscopo: Scorpione, grandi soddisfazioni in amore

Ariete – Dovrete incassare sportivamente un colpo duro nel lavoro, ma vi servirà per evitare altri sbagli. Un sogno sentimentale potrebbe avverarsi

Toro – Non chiudetevi alle novità, ai cambiamenti in atto nel vostro settore di lavoro: è fondamentale stare al passo. In amore osate di più.

Gemelli – Forse sarete costretti a modificare il percorso programmato per arrivare alla meta nel lavoro. Maggiore fiducia nel partner.

Cancro – In questo periodo non avrete buone occasioni per fare investimenti proficui: fermatevi. L’amore bussa alla vostra porta.

Leone – La vostra giornata lavorativa comincia sotto i migliori auspici e rivelerà positive sorprese. In amore lasciate il segno.

Vergine – Cercate di portare a termine un programma di lavoro prima di cominciare a farne degli altri. Irrequietezza affettiva.

Bilancia – Finalmente arriveranno i frutti del lavoro fatto in un lungo periodo. In amore state solo evitando di impegnarvi.

Scorpione – Non avete ancora le idee ben chiare sui prossimi obiettivi di lavoro: allora muovetevi con cautela. Potete considerarvi soddisfatti: l’amore va alla grande.

Sagittario – Non dovete avere fretta: la situazione non è ancora matura per dare una svolta al vostro lavoro. Cuore in subbuglio, inaspettatamente.

Capricorno – Siete ancora incerti ed apatici e questo non può certo migliorare i risultati nel lavoro. In amore i timori di un tradimento sono infondati.

Acquario – In questi giorni nel lavoro dovrete prendere decisioni immediate, siete in grado di gestire l’emergenza. Ottimo inizio per un amore.

Pesci – Sapete destreggiarvi perfettamente in ogni emergenza che si presenti nel vostro lavoro. In amore un po’ di generosità non guasta.