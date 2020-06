L’Atletica Agropoli riparte con i campi estivi

L’Atletica Agropoli riparte e lo fa dai più piccoli, dal futuro sportivo e non solo del nostro territorio. Dal 22 Giugno, infatti, avranno inizio i Campi Estivi in cui tecnici ed istruttori saranno impegnati in attività ludico motorie e ricreative capaci sia di far immergere tutti i partecipanti in attività sportive, abbinate alla scoperta dei giochi tradizionali, tornei multi sport e laboratori a tema.

“I giovani sono il nostro futuro, futuro che a noi dell’Atletica Agropoli, piace programmare anche se le situazioni possano sembrare avverse – dichiara la Responsabile del settore giovanile Angela Gargano – Questa estate sarà diversa per tanti motivi, ma faremo di tutto affinché possa risultare speciale e, perché no, indimenticabile per genitori e ragazzi.”

Lo staff, ormai affiatato e collaudato, è pronto a questa nuova sfida: “Ormai tra di noi non servono tante parole, siamo una famiglia, ed è proprio sul senso di famiglia che vogliamo puntare. Vogliamo che i ragazzi si sentano protetti ed i genitori sicuri di lasciare i propri ragazzi in ottime mani. Mai come quest’anno sport e natura saranno i protagonisti. Infatti, in questo nostro Campus Estivo – prosegue Angela Gargano – ci sarà spazio sia per la natura, con la scoperta dei giochi di tradizione e tornei multi sport, ma anche per le attività sul campo.

L’Atletica Agropoli è una Associazione accreditata per richiedere il Bonus “Campi Estivi”