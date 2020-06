Send an email

Paestum, colpo in gioielleria nella notte

CAPACCIO PAESTUM. Hanno forzato il cancello e la porta a vetro blindato, quindi sono riusciti ad entrare in una gioielleria sita proprio a ridosso dell’area archeologica di Paestum e, una volta dentro, sono riusciti a portare via preziosi e orologi. L’allarme è scattato questa mattina, all’apertura dell’attività.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli. Fondamentali le immagini di videosorveglianza presenti in zona.

Dalle immagini è stato possibile ricostruire tutta la dinamica del furto. I malviventi erano quattro. Sono giunti a bordo di una station wagon parcheggiata dinanzi all’attività. Hanno spostato le telecamere di videosorveglianza quindi sono entrati nella gioielleria.

E’ successo intorno alle 4 di notte. Il colpo è durato poco. I malviventi si sono poi dati alla fuga. In corso indagini.