“Focus Formazione”: oggi 15 giugno in diretta streaming l’evento virtuale della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro

S’intitola “Focus Formazione” il nuovo speciale della II edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro dedicato alle opportunità formative per studenti, lavoratori e inoccupati, e alla ripresa delle attività didattiche nella fase post COVID 19.

L’evento, in programma oggi 15 giugno a partire dalle ore 12 in diretta streaming sui canali social network della Borsa, rappresenterà un’ulteriore tappa di avvicinamento alla maratona virtuale della manifestazione, che si terrà nei giorni 25, 26 e 27 giugno.



Presentato dal responsabile ufficio stampa della Borsa Giuseppe Alviggi e moderato dal direttore del quotidiano “La Città” Antonio Manzo, il “Focus Formazione” sarà introdotto da Giovanni D’Avenia, Fondatore Centro Studi Super Sud, e vedrà la partecipazione di: Chiara Marciani, Assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione Campania; Bruno Scuotto, Presidente Fondimpresa; Raffaele Sibilio, Docente Sociologia Università Federico II di Napoli, Roberto Sanseverino, Consigliere Nazionale Associazione Formatori.

Nel corso dell’appuntamento, sarà evidenziato il ruolo necessario e imprescindibile della formazione per la fase di rilancio a seguito dell’emergenza Coronavirus e l’importanza dell’acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori grazie alla formazione continua. Inoltre, si rifletterà sul futuro della formazione, sempre più orientato in alcuni settori verso la modalità online.

La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro è promossa da Centro Studi Super e organizzata dal Gruppo Stratego con l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro.