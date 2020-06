Ecco “Link Cilento”: con un solo biglietto si viaggia in treno e Metrò del Mare

Con un solo biglietto si potrà viaggiare in treno, in autobus e poi prendere il Metrò del Mare per spostarsi nelle più suggestive località costiere del Cilento.

Si chiama “Link Cilento” ed è un ticket unico frutto dell’accordo tra Regione Campania, Trenitalia e Travelmar.

Un servizio omologo è previsto anche per la Costiera Amalfitana ed in questo caso si tratta del “Link Costiera”.

Con il biglietto unico il turista che arriverà in treno o in autobus sul territorio avrà l’opportunità di raggiungere la località costiera in cui vuole soggiornare o trascorrere qualche ora di relax via mare. Il tutto senza dover fare ulteriori ticket.

Questa mattina la presentazione a Salerno alla presenza del consigliere regionale Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Trasporti. Il servizio Link è garantito sui mezzi Trenitalia e sui Metrò di Alicost che collegano il Cilento con Salerno, la Costiera Amalfitana e Capri.