VIDEO | Il prof. Ascierto ospite della Bcc di Aquara: “vaccino non prima del 2021”

Ospite della BCC di Aquara, presso la sede amministrativa di Capaccio Paestum, il prof. Paolo Ascierto, oncologo dell’istituto Pascale di Napoli e medico di prima linea durante l’emergenza Covid 19 e ideatore della “Cura Ascierto” che ha salvato la vita a migliaia di persone ha fatto il punto sullo stato della pandemia sulle cure e sul vaccino. “Numeri in Campania rassicuranti, ma non abbassare la guardia – ha esordito Ascierto – Non bisogna commettere errori del passato. La mia cura servirebbe in caso di seconda ondata, ha dato buoni risultati ma ovviamente ci vuole vaccino che sperimenteremo da novembre ma non arriverà prima dell’estate autunno 2021”. All’incontro presente anche il direttore scientifico del Pascale, il cilentano Gerardo Botti.