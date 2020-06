Laerte Pappalardo sui social: grazie ai sanitari dell’ospedale di Vallo

“Ho passato veramente un brutto quarto d’ora! Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene. Ci tengo a ringraziare soprattutto tutti i medici del pronto soccorso del presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo Lucania per la loro professionalità e simpatia in questo momento molto duro per loro! Grazie, grazie, grazie”.

Questo il messaggio che l’attore Laerte Pappalrdo, figlio di Adriano ed ex marito di Selvaggia Lucarelli, ha pubblicato sul suo profilo di Facebook.

L’attore lo scorso 11 giugno si trovava a Marina di Camerota perché impegnato nelle riprese di uno spot televisivo nel Cilento. Intorno alle 22:30 ha accusato un improvviso malore.

E’ stato quindi trasferito al “San Luca” dove i sanitari dopo i controlli di rito lo hanno dimesso. Per fortuna per lui nulla di grave.