Elezioni il 20 settembre, scuole aperte dal 14: ira De Luca

Elezioni regionali e comunali il 20 Settembre. Le scuole aprono il 14 Settembre. La decisione presa dal Governo agli Stati Generali ha suscitato l’ira di De Luca.

“La Regione Campania esprime radicale dissenso rispetto a ipotesi di partecipazione ai cosiddetti “Stati Generali per l’Economia”. Si ritiene pregiudiziale lo scioglimento del nodo relativo al mondo della scuola e all’inizio del nuovo anno scolastico. E’ intollerabile e scandaloso che si vada in una direzione che porta a bruciare il mese di settembre, o all’ipotesi demenziale di aprire, chiudere, riaprire le scuole per una scelta sulla data del voto amministrativo che ignora totalmente i problemi del mondo scolastico e delle famiglie. Dopo mesi di sofferenza di studenti e genitori, dopo mesi di impegno straordinario e di sacrifici del corpo docente, appare davvero intollerabile la posizione di totale disprezzo e irresponsabilità verso cui spingono il Governo e le forze politiche nella discussione in corso a livello parlamentare; ed è davvero scandalosa l’assenza e la passività del Ministero dell’Istruzione che avrebbe dovuto pretendere che le scadenze elettorali fossero subordinate allo svolgimento sereno e ininterrotto dell’anno scolastico”, le parole di De Luca.

“La Campania denuncia questa irresponsabilità, e non intende avallarla di fronte al mondo della scuola e alle famiglie italiane”, conclude il governatore.