Domani arriva l’alta velocità nel Cilento. Italo già sold out

Arriva domani l’alta velocità in Cilento. Quotidianamente quattro viaggi (due di andata e due di ritorno) di Italo e due di Trenitalia garantiranno il trasferimento da Milano a Reggio Calabria con tre fermate nel Cilento.

Frecciarossa e NTV sosteranno nelle stazioni di Agropoli – Castellabate, Vallo della Lucania – Castelnuovo e Sapri.

Il Frecciarossa partirà alle 11.10 da Milano e arrivo a Sapri alle 18.22.

Fermate anche a Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli, Salerno Agropoli (17.35) e Vallo della Lucania (17.50). La novità è la fermata anche allo scalo di Pisciotta – Palinuro.

Da Sapri a Milano Centrale la partenza è prevista alle 9.37 (alle 10.07 da Vallo e alle 10.21 da Agropoli) con arrivo a Milano Centrale alle 16.50. Il servizio è giornaliero, non più limitato ai week end. Esclusa dalle fermate lo scalo di Centola, attivo lo scorso anno.

Più ampia l’offerta di Italo. Quattro i convogli in partenza: da Torino alle 5.32 e alle 13.27 e arrivo a Sapri dopo 7 ore (circa sei ore e mezzo per Agropoli e Vallo della Lucania); rientro alle 10.09 e alle 16.10. Le corse in partenza la mattina sono già sold out sia per la giornata di domenica che lunedì.