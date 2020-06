Casal Velino: sosta a pagamento, ecco le aree e i prezzi

Il Comune di Casal Velino, con a capo il sindaco Silvia Pisapia, ha varato il piano per la sosta a pagamento che sarà valido fino al 30 ottobre 2020, tutti i giorni della settimana, con la seguente fascia oraria: 8.00-01.00.

Le aree interessate, e per effetto soggette al pagamento del ticket a mezzo del dispositivo parcometro, saranno le seguenti: Piazza Marconi, Parcheggio Grandi Eventi, Via Lista, Via Lungomare, Area portuale, Piazzola antistante palazzina dei servizi, Via Palinuro, Via dello Zodiaco, Via Le Marine e Parcheggio adiacente la rotonda d’ingresso alla fraz. Marina.

Rimodulato anche l’importo monetario ed il corrispettivo orario:

Tariffa: euro 1,00 per 4 ore. Valida dalle ore 8:00 alle ore 01:00; Somma minima € 1,00;

eccezione :

Piazza Marconi tariffa a tempo pari a € 1,00 per ogni 30 minuti – ore 8:00 ore 20:00. € 1 00 ad ora dalle ore 20:00 alle ore 01:00;

Parcheggio rotonda : € 1,00 ogni 12 h.

Saranno adottati, inoltre, forme di abbonamenti distintiper residenti e non secondo il quadro seguente:

Abbonamento residenti e/o naturali

Gratuito – Venditori di prodotti propri su Piazza Grandi Eventi

Gratuito – Residenti su arce soggette a pagamento

Gratuito – Per il solo titolare di attività commerciale insistente su Piazza Marconi;

Gratuito – Forze dell’Ordine di stanza in Casal Velino

Mensille – €40

Quindicinale – €25

Abbonamento per non residenti

Mensile – €60 – per la autovettura

Quindicinale – €35

Settimanale – €25

Abbonamento esercenti commerciali

Mensile – €30 – Per i soli titolari intestatari dell’attività insistente su vie e piazze soggette al sistema delle aree di sosta a pagamento; è prevista la possibilità di ottenere abbonamenti quadrimestrali (periodo giugno-settembre) per l’importo di € 100,00 o trimestrali € 80,00

Mensile – €10, bimestrale – €20 – dipendenti di tali esercizi commerciali previa esibizione di attestazione di assunzione rilasciata dai competenti uffici

Abbonamento per diportisti

Mensile – €40 – Tale abbonamento consente la sosta non solo nell’area portuale ma anche sull’intero territorio soggetto al sistema delle Aree di sosta a pagamento

Nel caso che il richiedente sia proprietario intestatario di più auto, le stesse verranno riportate sul primo abbonamento senza ulteriore spesa; i cittadini interessati possono fruire di tale agevolazione solo in proprio e non per le persone che ospitano in fitto.

Agli esercenti commerciali che dovessero farne richiesta l’Amministrazione comunale si riserva di concedere l’occupazione di ulteriori spazi pubblici, per un massimo di sei posti auto; tali spazi saranno autorizzati e quindi “riservati” come per legge su richiesta dietro corresponsione anticipata di € 80,00 mensili per ogni posto auto concesso.

Sarà, poi, consentito ai gestori di esercizi di ristorazione o attività ricettive che intendono offrire la sosta gratuita alla propria utenza di acquistare direttamente i tagliandi prepagati per metterli a disposizione della propria clientela per la durata del pranzo o della cena. Si è stabilito, infine, che gli automezzi di proprietà dei componenti delle Forze dell’Ordine di stanza nel territorio comunale usufruiranno di sosta previa esposizione di apposito abbonamento.