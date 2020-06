Capaccio: incidente al Rettifilo, auto finisce nei campi

Send an email

CAPACCIO PAESTUM. Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 11 al Rettifilo, tra i comuni di Capaccio Paestum e Roccadaspide. Per cause ancora da accertare una vettura, una Citroen, con a bordo una persona della zona è uscita di strada finendo in un terreno, dopo essersi capovolta più volte.

Altri automobilisti che sopraggiungevano hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Capaccio e i sanitari del 118 che hanno soccorso il malcapitato.

Ai militari il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Dopo l’incidente disagi si sono registrati alla circolazione.

Purtroppo questa non è la prima volta che si segnalano incidenti stradali in località Rettifilo, lungo la SS166 degli Alburni che collega Capaccio Paestum e i centri della Piana del Sele con i territori dell’interno.