L’estate fatica tra nubi e poco caldo

Giugno si sta rivelando un mese fresco e instabile. L’alta pressione fatica a metter radici sul Mediterraneo e di conseguenza non manca occasione per rovesci o temporali con temperature sotto la media.

Al momento il caldo africano, che negli scorsi anni era già di casa, non si vede all’orizzonte.

I prossimi giorni seguiranno questo trend con sole alternato a momenti nuvolosi. Le temperature saranno lievemente sotto media.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano.

SABATO: cielo poco nuvoloso. Non si escludono passaggi nuvolosi o velature del cielo. Temperature in lieve aumento. Mare poco mosso.

DOMENICA: tempo più variabile per l’arrivo di aria più fresca. Saranno possibili deboli fenomeni isolati nelle aree interne. Le temperature subiranno un nuovo calo. Venti moderati di maestrale.

Lunedì la presenza di aria fresca in quota sarà la miccia per temporali pomeridiani che dai monti potranno spingersi fin sulle coste. Giugno continuerà quindi ad esser un mese poco caldo e stabile.