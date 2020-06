Castellabate e Camerota in tribunale: contesa da 147mila euro

CASTELLABATE. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Costabile Spinelli, in giudizio contro il Comune di Camerota. In relatà la vicenda risale già a qualche anno fa ma l’iter legale prosegue. La contesa ha origine da un debito del 2011 quando il Comune di Benvenuti al Sud era capofila del Piano di Zona ex Sa7.

Al centro della contesa una somma che Camerota avrebbe dovuto corrispondere come quota di compartecipazione e che non è stata mai saldata.

Castellabate aveva già agito in giudizio e ottenuto un decreto ingiuntivo nel 2014 da parte del Tribunale di Vallo della Lucania. In ballo ci sono quasi 147mila euro.

A seguito di questa sentenza l’Ente aveva promosso un atto di espropriazione verso Comune e Monte dei Paschi di Siena (quale tesoriere). A seguire il procedimento l’avvocato agropolese Graziano Di Biasi.

Ad oggi, però, il Comune di Camerota ha cambiato la tesoreria, affidandosi alla Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo. Di qui il nuovo atto della giunta comunale, guidata dal sindaco Spinelli, che ha deciso di continuare il giudizio, oltre che contro il Comune di Camerota, anche contro la nuova tesoreria. La prossima udienza è fissata per l’11 gennaio 2021.