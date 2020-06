Send an email

Campania, ok a nuove aperture. Via libera anche agli spettacoli

“Ci prepariamo a nuove aperture. Questo fine settimana decidiamo l’apertura delle sale bingo e delle sale scommesse. Riapriamo anche le discoteche per quanto riguarda le attività di ristorazione e bar, non per le attività di ballo”. Lo ha detto il Governatore Vincenzo De Luca.

Aperture previste anche per le attività di spettacolo all’aperto, anche se De Luca ha annunciato comunque misure restrittive. Per quanto riguarda i locali al chiuso, invece, prevista una riapertura graduale, con un numero di presenze in base anche alla capienza.

A luglio ripartiranno anche i congressi, in anticipo rispetto alla data prevista dal Governo.