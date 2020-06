Bcc Monte Pruno, approvato il bilancio

Approvato il Bilancio 2019. L’Assemblea dei Soci, rappresentata dal Notaio Maria D’Alessio, ha approvato i risultati dell’esercizio 2019 che, ancora una volta, pongono la Banca Monte Pruno di fronte a dati più che lusinghieri.

Si è trattato del primo esercizio di operatività completa del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca.

Un anno di grande impegno e lavoro che ha messo solide basi per un futuro sempre più roseo. Ed è proprio il futuro, già presente, che continua a dare grandi soddisfazioni: I depositi totali, ad oggi, si posizionano sul valore complessivo di 820 milioni di euro, in crescita di 28 milioni rispetto all’esercizio 2019; mentre i finanziamenti complessivi ammontano a circa 570 milioni di euro, con nuovi finanziamenti concessi pari a circa 12 milioni di euro.

Il lavoro fatto a supporto delle imprese e famiglie, in questa prima fase Covid-19, ha determinato un impegno di mezzi economici e risorse senza precedenti sia per le moratorie che sfiorano i 1.800 mutui sospesi sia per i nuovi finanziamenti fino ai 25 mila euro, che hanno raggiunto il numero di 1.000 pratiche per un valore totale di 16 milioni di euro sia per i finanziamenti fino a 800 mila euro che hanno raggiunto l’importo di 15 milioni di euro.