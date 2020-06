Vallo: taglio abusivo di alberi, scattano le sanzioni

VALLO DELLA LUCANIA. Ammonta a circa mille euro la sanzione che un cittadino dovrà pagare per aver tagliato senza il necessario nulla osta 7 piante di ontano aventi diametro di oltre 30 centimetri.

E’ accaduto in località Badolato, nella frazione Angellara, in un’area di proprietà del demanio idrico.

L’accertamento del taglio degli alberi è stato effettuato dai carabinieri del Parco di Vallo della Lucania che hanno proceduto ad elevare la sanzione amministrativa in quanto l’attività avvenuta senza il necessario nulla osta.

Nei giorni scorsi anche un cittadino valdianese aveva ricevuto una multa di 1038 euro per aver tagliato ben 252 alberi di quercia su una superficie boscata del territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

Il caso, accertato dai carabinieri forestali, era stato segnalato in località Peglio – Pozzillo di Sassano