Send an email

Follow on Twitter

Lieve scossa di terremoto nel Cilento. È stata registrata nel corso della notte, alle 23.40, con epicentro San Giovanni a Piro. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 14,8 km. Per fortuna non si segnalano danni a persone o cose vista anche la lieve entità del terremoto, solo 2 gradi.

Nei giorni scorsi un sisma fu registrato con epicentro a Caselle In Pittari. In quel caso, pur non determinando danni, la scossa fu chiaramente avvertita dalla popolazione anche dei centri limitrofi.