Cilento, il rilancio delle aree interne: voucher vacanza e recupero della sentieristica

La Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo punta sul turismo e si prepara a mettere in campo una serie di proposte per agevolare e sostenere i vacanzieri che giungeranno nei quattordici comuni che fanno parte dell’ente. Una scelta che nasce dalla consapevolezza che nell’era post Covid anche le aree interne, oltre a quelle costiere, potranno essere apprezzate meta turistiche e per questo emerge forte la volontà di non farsi trovare impreparati, legando all’attrazione principale, il mare, anche una serie di proposte alternative sfruttando le tante bellezze dei borghi.



“Tra le azioni che abbiamo deciso – spiega il presidente della Comunità Montana Vincenzo Speranza – c’è l’idea di sostenere chi viene a soggiornare nei nostri 14 Comuni. Abbiamo chiuso un accordo commerciale con Trenitalia per le frecce, sicchè daremo un voucher a favore delle attività ricettive, che ospitano i turisti”.

Ma non solo: “nel corso della seduta sarà illustrata anche la nuova rete dei sentieri della Comunità Montana, un circuito naturale di 300 km di escursioni per trekking e passeggiate tra natura, cultura ed enogastronomia”. Oggi alle 19 presso la sede di Torre Orsaia, alla presenza di cittadini e operatori del settore turistico, si terrà la presentazione del progetto.



Fanno parte della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo i comuni di Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Mauro la Bruca, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella.