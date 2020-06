Send an email

Casal Velino: serpente in mare, panico tra i bagnanti ma è un cervone innocuo

CASAL VELINO. Un serpente, a vederlo, fa quasi sempre impressione. Ma fa ancora più specie se a trovarselo di fronte sono dei bagnanti che nuotano tranquillamente nelle acque Bandiera Blu del Cilento. Un episodio simile è accaduto a Casal Velino dove, sulla spiaggia del Lungomare, è improvvisamente apparso un rettile (immortalato da Stefania Tomasco). Probabilmente il serpente è arrivato sulla spiaggia via terra, poi ha cercato l’acqua, chissà se per istinto o per la paura nel vedersi circondato dai bagnanti a loro volta impauriti dalla sua presenza.

E’ accaduto questa mattina. Per qualcuno si trattava di un pitone fuggito da una teca, più verosimilmente è un cervone, una specie innocua e tipica della zona.

Nessun allarme anche se è insolito trovarlo a mare. Nonostante questo la sorpresa c’è stata, lo spavento pure. Ma forse più per il povero cervone che per i bagnanti.