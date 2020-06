Send an email

Follow on Twitter

Aquara: al via la riqualificazione del centro lontra

Il Sindaco Antonio Marino e l’Amministrazione Comunale di Aquara sono al lavoro per la rivalutazione di tutta l’area di Mainardi. Questa mattina, con diversi mezzi e operai qualificati, si è proceduto alla pulizia dell’area pic-nic e dell’ex centro lontra.

Lo scopo dell’Amministrazione è quello di fare in modo che “quest’aerea torni a risplendere e ad essere un bene di tutta la comunità“.

Il Sindaco Antonio Marino, nei prossimi giorni incontrerà un gruppo di giovani di Mainardi per la costituzione di una cooperativa per la gestione dell’intera area privilegiando in questo modo il turismo nelle nostre aree.