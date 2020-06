Tensione ad Eboli, aggredito e accoltellato: uomo in ospedale

Lite, tensioni e accoltellamenti ad Eboli. E’ successo nella notte, intorno alle 23. Un uomo è stato al centro di una rissa al culmine della quale è stato colpito con un coltello ripetutamente. All’arrivo dei sanitari del 118 la tensione non è diminuita, anzi sul posto sarebbero giunte altre persone a bordo di una vettura, armate di bastoni, che avrebbero tentato di colpire nuovamente la vittima che si è rifugiata a bordo dell’ambulanza (lato passeggeri).

I sanitari, vista la gravità della situazione, sono partiti alla volta dell’ospedale dove l’uomo è stato ricoverato.

Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. L’episodio è accaduto in via Vittorio Veneto.