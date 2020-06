Nel Cilento si torna a volare!

TRENTINARA. A breve sarà possibile tornare a volare. La società che gestisce la zip line Cilento in Volo ha annunciato la prossima riapertura che consentirà ai più coraggiosi di provare l’emozione di un volo a 300 metri di altezza.

Anche per tornare a volare sarà necessario garantire le misure di sicurezza anti contagio e proprio per questo motivo l’apertura non avverrà prima della fine di giugno.

Intanto, però, da Cilento in Volo fanno sapere che ci saranno anche delle novità: oltre al volo panoramico, sarà disponibile anche quello con pedalata gastronomica. Si tratterà di una pedalata assistita durante la quale si potranno assaggiare i prodotti della tradizione gastronomica locale.

Trentinara dunque si prepara a vivere una stagione estiva in sicurezza, ma senza rinunce così come aveva annunciato il primo cittadino Rosario Carione.