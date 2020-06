5 Vele, Pollica da record: riconoscimento da 20 anni

Con l’attribuzione delle 5 Vele Pollica si conferma la regina dell’estate. La speciale classifica di Touring Club e Legambiente compie quest’anno 20 anni e il Comune di Pollica non ha mai, in venti edizioni, mancato l’ambito riconoscimento. “Ci siamo sempre distinti per la bellezza del nostro territorio, le buone pratiche ambientali e la qualità delle acque di balneazione… ma il fattore distintivo di Pollica alla conferenza stampa di consegna delle Vele è stato sempre uno il Pullman che ci portava la nostra delegazione a Roma!

Quest’anno è mancato (a causa del COVID19)!

Non sono però mancate le 5 Vele per il comprensorio Cilento Antico con a capo Pollica che ha raggiunto il 4° posto”, ha detto il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.



Soddisfazione espressa anche da Camerota.



«Per il quinto anno consecutivo Camerota ottiene questo ambito e prestigioso riconoscimento che non solo conferma la balneabilità e la qualità del nostro mare ma l’importanza dei servizi correlati che funzionano e crescono giorno dopo giorno – afferma il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta -. Mi riferisco alla raccolta differenziata, all’accessibilità delle spiagge, al sistema parcheggi e ai riconoscimenti di comune Ciclabile e spiagge a misura di bambino con la bandiera Verde. L’anno prossimo, dopo anni di assenza, torna a Camerota anche la Bandiera Blu – annuncia il primo cittadino -. Con la messa in funzione dell’impianto di depurazione, il vessillo tornerà a sventolare lungo la nostra Costa».



«Le 5 Vele testimoniano la bellezza della costa, la suggestività delle acque e anche l’importanza del grande patrimonio culturale e archeologico presente qui a Camerota – dice l’assessore al Turismo e all’Amp Teresa Esposito -. Le nostre spiagge infinite e le nostre perle dell’area marina protetta degli Infreschi, sono da anni mete ambite per i turisti di mezzo mondo. Dopo la fase più critica di questa emergenza sanitaria, era importante ottenere le 5 Vele che sono un’ottima vetrina promozionale e rafforzano il brand Camerota già affermato e riconosciuto».