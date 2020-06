Sapri: ecco le tariffe per la sosta a pagamento

SAPRI. Definite le aree e le tariffe per la sosta a pagamento in vista dell’estate 2020. Con un’ordinanza firmata dal responsabile facente funzione del settore Polizia Municipale, Alberto Ciorciaro, è stato istituito un ticket giornaliero per la sosta a pagamento di 5 euro con possibilità di sosta oraria con un ticket di 1 euro in Piazza Vittorio Veneto, Piazza Regina Elena, via Verdi, via Ludovico da Casoria, via Marsala, tratto corso Umberto I.

Ticket giornaliero al costo di 3 euro e sosta oraria a 0,50 centesimi in via D’Annunzio – intera area Campo Sportivo, fino al 31 dicembre 2020, con esenzione per i residenti che potranno richiedere un apposito pass (uno per veicolo posseduto dal nucleo familiare) alla Polizia Municipale.

Sosta a pagamento anche in Piazza Regina Elena, (solo per area adiacente Locanda dei Trecento), dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 22. Tariffa di 2 euro, invece, per il Lungomare Italia, nelle strisce Blu, dalle 8 alle 22. In questo caso la tariffa oraria è di 2 euro.