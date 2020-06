Opportunità di lavoro ad Ispani

ISPANI. Opportunità di lavoro nel Comune di Ispani. L’Ente, infatti, procederà alla formazione di una graduatoria per titoli e colloqui per assunzioni straordinarie in regime part-time pari a 3 ore giornaliere, fino ad un massimo di 60 giorni, di 3 vigili urbani stagionali.

La graduatoria, precisano da palazzo di città, potrà essere utilizzata per eventuali future assunzioni a tempo determinato nel Comune del Golfo di Policastro.

Possono presentare domanda i maggiorenni in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione a concorsi pubblici, che siano in possesso di diploma e possano documentare la conoscenza delle materie oggetto del colloqui. Inoltre dovranno avere la patente di guida, dovranno essere disoccupati, avere sana e robusta costituzione.

La domanda andrà presentata al Comune di Ispani, anche a mezzo pec, entro le 13 del 17 giugno. Il colloqui si svolgerà il 22 giugno a partire dalle 9.30. Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata ai candidati che dovranno presentarsi in questa data muniti di documento di riconoscimento.