Dal 15 giugno riaprono gli sportelli Consac in Cilento e Diano

Dal 15 giugno saranno nuovamente attivi gli sportelli al pubblico nelle sedi di Vallo della Lucania, Castellabate, Sala Consilina e Sapri. I giorni e le fasce orarie di apertura sono quelli comunicati già prima dello stato emergenziale e riportati sul sito nella sezione “Contatti”. Quale misura precauzionale, al fine di minimizzare la frequentazione di luoghi aperti al pubblico, l’accesso è tuttavia consentito al momento solo previo appuntamento e per soli casi urgenti: le richieste vanno presentate compilando il form “Richiedi un appuntamento” dal sito aziendale oppure telefonando ai numeri 800.831.288 – 0974.75622.

Sempre da giorno 15 giugno il servizio di “Call Center” opererà come di consueto dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00 e nelle giornate di martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane, dalle 15.00 alle 17.30. Da tale data le linee dedicate agli utenti dei comuni di nuova acquisizione non saranno più operative.

Nelle medesime fasce orarie è comunque possibile continuare ad usufruire dei servizi di “Live chat” e “Richiamiamo noi”, accessibili dall’home page del sito. Possibile interloquire telematicamente con personale aziendale o essere contattati per qualsiasi chiarimento dopo aver inserito, negli appositi spazi, i propri dati e recapiti. Il servizio “Richiamiamo noi” è attivabile anche inviando un sms al numero 333.6112001; sufficiente indicare il codice utente o, in alternativa, il proprio nome e cognome in aggiunta all’indicazione del comune in cui si usufruisce del servizio.

Ricordiamo comunque che tutti i servizi offerti agli sportelli e ai punti informativi sono ugualmente accessibili dal sito aziendale previa registrazione all’area personale, attraverso la compilazione di form on line o l’invio a mezzo posta / e-mail, una volta compilati, dei moduli cartacei resi disponibili nell’apposita sezione