Cilentana: al via i cantieri. Problemi per la galleria di Cuccaro

Sono stati avviati i nuovi lavori sulla Cilentana. Gli interventi riguardano un ulteriore stralcio del progetto per la nuova pavimentazione nel tratto viario che attraversa i territori comunali di Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, San Giovanni a Piro e Santa Marina. Per consentire le attività fino alla fine di luglio sarà istituito il senso unico alternato. Interventi che rientrano in un progetto avviato già da mesi e che consentirà all’Anas la ripavimentazione completa dell’intera statale per oltre 70km svincoli compresi.

L’investimento complessivo è di oltre 18 milioni di euro. A ricordarlo con soddisfazione è il senatore del Movimento Cinque Stelle Franco Castiello: “Stiamo completando – dice – gli interventi un anno fa che ci consentiranno di rendere più sicura la Cilentana, ma su questa strada stiamo già lavorando ad altri importanti interventi“.

Il senatore si riferisce alla galleria che si trova all’altezza di Cuccaro Vetere.

“Il progetto originario è stato sbagliato, la galleria va completamente rifatta. Costerà 15 milioni di euro. È un intervento necessario per tenere la galleria più sicura. Ci tocca rimediare agli errori fatti in passato”.

Non c’è pace dunque per la Cilentana. Dopo i decenni di attesa per il completamento e le difficoltà di manutenzione legate alla gestione provinciale si presenta un’altra problematica non di poco conto. Si lavora dunque per migliorare la viabilità a servizio delle comunità locali e dei flussi turistici diretti verso le località costiere del Cilento.

Sulla Cilentana nelle scorse settimane erano stati consegnati interventi per oltre 5,5 milioni di euro, eseguiti nel tratto tra Ceraso e Celle di Bulgheria. In precedenza, lavori già ultimati avevano permesso di ripavimentare l’asse principale tra Prignano Cilento ed Omignano, ad eccezione degli svincoli, e la tratta tra Paestum ed Agropoli compreso lo svincolo di Capaccio. Inoltre erano stati già completati i lavori di nuova pavimentazione tra lo svincolo di Ceraso e Celle di Bulgheria-Poderia. I lavori avviati ieri tra Celle di Bulgheria e Policastro Bussentino vedono un investimento complessivo di oltre 2,6 milioni di euro.

A breve è previsto un secondo appalto tra Vallo Scalo e Ceraso, per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Un terzo, per un valore complessivo di oltre 1,9 milioni di euro per ripavimentare l’intera tratta da Agropoli Sud a Prignano Cilento compresi gli svincoli di Agropoli ed un quarto stralcio, del valore complessivo di circa 600mila euro, per l’intervento sugli svincoli di Prignano Cilento, Diga Alento e Perito.

I lavori di manutenzione programmata, sono saranno eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19, e riguardano sia l’asse principale che gli svincoli e permettono il risanamento della pavimentazione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale.