Send an email

Aquara: ufficio postale aperto per l’intera settimana

Da Lunedì 8 Giugno, sono ripresi normalmente i servizi di Poste Italiane anche nel Comune di Aquara. L’ufficio, come da consuetudine, sarà aperto dal Lunedì al Sabato. Infatti a causa dell’emergenza COVID-19 tutti i servizi di Poste Italiane si erano fermati o al massimo erano stati rallentati in rispetto alle normative statali e regionali per la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori.

Con l’inizio della Fase 2 l’ufficio di Aquara aveva ripreso la propria operatività, ma garantendo il servizio solo in alcuni giorni della settimana.

La riapertura per l’intera settimana era stata sollecitata anche dall’Amministrazione comunale di Aquara a cui la scorsa settimana è stata ufficializzata la decisione delle Poste. L’Amministrazione comunale ringrazia fortemente gli interlocutori di Poste Italiane, che sono stati molto attenti alle richieste del Comune, dimostrandosi solidali alle problematiche dei piccoli comuni di provincia, soprattutto quelli interni e di montagna.

Il Vice Sindaco, Vincenzo Luciano, ha inoltre ringraziato la responsabile di Poste Italiane per il Sud Italia e delle relazioni con gli Enti, la quale sta seguendo con la direzione regionale un’altra importante richiesta del Sindaco di Aquara, Antonio Marino, che, si spera, possa concretizzarsi entro la fine di Giugno. Il Comune di Aquara si è dimostrato ancora una volta attento ai bisogni della comunità aquarese