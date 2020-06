Torchiara, ragazza investita

Attimi di paura nella notte di ieri a Torchiara. Una ragazza del posto stava camminando con dei coetanei in via Nazionale, nei pressi della caserma dei carabinieri, quando per cause da accertare è stata investita da un’auto di passaggio. L’automobilista si è fermato ed ha allertato i soccorsi. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118.

La giovane è stata trasferita presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ha riportato un trauma cranico e politraumi vari sul resto del corpo.

L’automobilista è stato sottoposto a tutti gli accertamenti da parte dei militari della locale stazione che ora stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.