Ottati: sì all’adeguamento impianti di pubblica illuminazione

Il Comune di Ottati approva il progetto definitivo denominato “Lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento impianto di pubblica illuminazione. 1° stralcio funzionale”. In seguito ai sopralluoghi effettuati sull’impianto di pubblica illuminazione si è notato che vi sono sprechi di risorse elettriche e di conseguenza economiche. Lo scopo è quindi quelli di intervenire per migliorare l’impianto di pubblica illuminazione con le nuove tecnologie a led.

Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Biagio Gatti per un importo complessivo di 75 mila euro di cui circa 60 mila euro per i lavori da appaltare e circa 15 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione. L’intervento sarà finanziato con un contributo da parte della Regione Campania.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elio Guadagno punta a migliorare la vivibilità e a rendere maggiori servizi alla collettività, nonché la riduzione di costi di gestione che gravano sul bilancio comunale.