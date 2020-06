Il Consiglio Provinciale ricorda il sindaco di Polla Rocco Giuliano

Si è tenuto stamattina il Consiglio provinciale in seduta pubblica, straordinaria e di prima convocazione come da decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 87/2020. Tutti i lavori della seduta consiliare sono stati trasmessi in diretta streaming dal canale istituzionale Youtube. E’ stata anche l’occasione per ricordare il compianto sindaco di Polla, Rocco Giliano, deceduto una settimana fa.

“Stamattina in Consiglio – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – abbiamo voluto ricordare il Sindaco di Polla, Rocco Giuliano, morto nei giorni scorsi, già Consigliere e anche Assessore della Provincia di Salerno. Lo abbiamo salutato con un minuto di silenzio prima dei lavori della seduta consiliare”.

Strianese riassume i punti oggetto della discussione: “Abbiamo proceduto con i punti all’OdG, sottolineando soprattutto l’importanza della ripresa di tutti i cantieri della Provincia, precedentemente bloccati dal lockdown dovuto all’emergenza sanitaria che ha paralizzato l’intero Paese. È fondamentale ripartire, i nostri territori hanno bisogno di ossigeno e i nuovi interventi su ambiente, scuola e viabilità, possono creare ricadute importanti. Sviluppo e lavoro sono per noi una priorità.

Infine, anche oggi, lo svolgimento dei lavori consiliari, come per la seduta precedente, non prevedeva l’apertura al pubblico per via delle misure adottate per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Quindi la pubblicità dei lavori è stata garantita mediante collegamento streaming.”